На Полтавщині стан здоров’я двох нових хворих на COVID-19 середньої тяжкості
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Стан здоров’я двох хворих на COVID-19 у Кременчуці середньої тяжкості. Ще двоє перебувають в задовільному стані. Про це у Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає УНН.
Малецький нагадав, що сьогодні отримали ще чотири лабораторних підтвердження коронавірусної хвороби у кременчужан.
"Серед них 28-річна жінка та 60-річний чоловік, які проживають в Нагірній частині в районі вулиці Гвардійської. Ці люди перебувають в самоізоляції під наглядом лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний. Жінка 76 років з Молодіжного та жінка 67 років з Раківки перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ "Кременчуцька", стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав Малецький.
Також він повідомив, що було отримано 55 результатів, з них 9 виявилися позитивними.
"Ще очікуємо результати 49 аналізів", - зазначив Малецький.
Нагадаємо, у Кременчуці зафіксовано ще чотири випадки коронавірусного захворювання COVID-19.