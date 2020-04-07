В Полтавской области состояние здоровья двух новых больных COVID-19 средней тяжести
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Состояние здоровья двух больных COVID-19 в Кременчуге средней тяжести. Еще двое находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает УНН.
Малецкий напомнил, что сегодня получили еще четыре лабораторных подтверждения коронавирусной болезни у кременчужан.
"Среди них 28-летняя женщина и 60-летний мужчина, которые проживают в Нагорной части в районе улицы Гвардейской. Эти люди находятся в самоизоляции под наблюдением врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное. Женщина 76 лет из Молодежного и женщина 67 лет из Раковки находятся на лечении в инфекционном отделении ЛИБ "Кременчугская", состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести", - написал Малецкий.
Также он сообщил, что было получено 55 результатов, из них 9 оказались положительными.
"Еще ожидаем результаты 49 анализов", - отметил Малецкий.
Напомним, в Кременчуге зафиксировано еще четыре случая коронавирусного заболевания COVID-19.