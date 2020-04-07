На Полтавщині зафіксовано ще чотири випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Кременчуці зафіксовано ще чотири випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Про це у Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає УНН.
"+4 нових випадки COVID-19 у Кременчуці, підтверджених ПЛР. Три жінки та один чоловік", - написав Малецький.
За його словами, хворі проживають в районах Раківка, Гвардійська, Молодіжний (2 випадки).
"Вік паціентів - від 28 до 76 років", - додав Малецький.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.