В Полтавской области зафиксировано еще четыре случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Кременчуге зафиксировано еще четыре случая коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает УНН.
"+4 новых случая COVID-19 в Кременчуге, подтвержденных ПЦР. Три женщины и один мужчина", - написал Малецкий.
По его словам, больные проживают в районах Раковка, Гвардейская, Молодежный (2 случая).
"Возраст пациентов - от 28 до 76 лет", - добавил Малецкий.
Напомним, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.