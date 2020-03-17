На Полтавщині оштрафують жартівника, який викликав швидку через коронавірус

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині 41-річний чоловік подзвонив до швидкої та повідомив хибну інформацію, що нещодавно прибув із-за кордону та міг захворіти на коронавірус. За це йому загрожує штраф. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.

“16 березня, близько 03-ї ранку, до медиків Кременчука зателефонував 41-річний містянин і повідомив, що був за межами України і підозрює, що міг захворіти на „коронавірус“. Каретою швидкої медичної допомоги чоловік був доставлений до інфекційного відділення місцевої лікарні. Лише там „хворий“ молодик повідомив лікарям, що пожартував і про поїздку, і про захворювання”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що медики відразу повідомили про інцидент місцеву поліцію. Розібравшись у ситуації, поліція склала відносно 41-річного “жартівника” адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП “Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб”. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, за рішенням суду телефонного хулігана, який здійснив майже 47 тисяч безпідставних дзвінків на номер “103”, поміщено до психіатричної лікарні.

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