На Полтавщині оштрафують жартівника, який викликав швидку через коронавірус

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині 41-річний чоловік подзвонив до швидкої та повідомив хибну інформацію, що нещодавно прибув із-за кордону та міг захворіти на коронавірус. За це йому загрожує штраф. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.