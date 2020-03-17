В Полтавской области оштрафуют шутника, который вызвал скорую из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Кременчуге Полтавской области 41-летний мужчина позвонил в скорую и сообщил ложную информацию, что недавно прибыл из-за границы и мог заболеть коронавирусом. За это ему грозит штраф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.
“16 марта, около 3 утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть „коронавирус“. Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там „больной“ молодой сообщил врачам, что пошутил и о поездке и о заболевании”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что медики сразу сообщили об инциденте местную полицию. Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего “шутника” административный протокол по ст. 183 КУпАП “Заведомо ложный вызов специальных служб”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, по решению суда телефонного хулигана, который совершил почти 47 тысяч безосновательных звонков на номер “103”, помещен в психиатрическую больницу.