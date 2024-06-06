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На Покровському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень, ворог застосовує авіацію - Генштаб

На Покровському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень, ворог застосовує авіацію - Генштаб

Київ • УНН

 • 18354 перегляди

За даними Генштабу, від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 58 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили шість невдалих спроб покращити свої позиції, а на Покровському наразі триває п’ять боєзіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

"Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 58 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян", - повідомили в Генштабі.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили шість невдалих спроб покращити свої позиції. Крім того, ворог намагається діяти в районі Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Іванівського та Калинівки. За сьогодні загальна кількість атак окупантів зросла до чотирьох.

На Покровському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень в районах Сокола, Євгенівки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію. Кількість атакувальних дій ворога зросла до 26.

"За попередньою інформацію наразі втрати росіян складають 154 особи вбитими та пораненими. Знищено ворожий танк та п’ять ББМ, іще один танк та три бойові броньовані машини пошкоджено", - додали у Генштабі.

У зведенні також зазначено, що триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Урожайного на Времівському.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

На фронті сьогодні вже відбулось 44 зіткнень, ворог найактивніше намагався покращити свої позиції на Покровському напрямку - Генштаб 06.06.24, 14:31 • 17214 переглядiв

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