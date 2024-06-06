На фронті сьогодні вже відбулось 44 зіткнень, ворог найактивніше намагався покращити свої позиції на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
Сьогодні на фронті відбулося 44 бої, при цьому противник активно намагається поліпшити свої позиції на Покровському напрямку.
На фронті з початку доби станом на 13:30 ворог уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на Покровському напрямку. Також противник активізувався в районах Невського та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Про це деться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, від початку поточної доби до 13:30 вже відбулося 44 бойових зіткнень. За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:
На Куп’янському напрямку тривають бойові дії в районі Петропавлівського. Інша активність ворога тут наразі відсутня.
На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку йдуть бої в районі Верхньокам’янського. Загалом за сьогодні це вже третя атака, попередні дві - успішно відбито.
Також ворог проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського. Ситуація контрольована.
Уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на Покровському напрямку за сьогодні. Наразі тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.
На Оріхівському напрямку було відбито дві атаки ворога.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
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