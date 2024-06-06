росіяни вдарили по півночі Донеччини: є загибла в Часовому Яру та поранені
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще троє отримали поранення в результаті російських обстрілів на півночі Донецької області, в тому числі 59-річна жінка, вбита в Часовому Яру.
Одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
За даними очільника ОВА, у Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення.
У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.
Під артобстріл потрапив і Нью-Йорк — там також відомо про одного пораненого і один пошкоджений будинок.
Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.
"Вся Донеччина — це одна суцільна гаряча точка, а особливо — прифронтові громади. Тож вкотре прошу всіх: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!", - закликав Філашкін.
Доповнення
Вранці 6 червня Словʼянськ, що на Донеччині, атакували ворожі дрони. Обійшлось без постраждалих, є пошкодження.