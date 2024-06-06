россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате сегодняшних обстрелов севера Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По данным главы ОВА, в Часовом Яру погибла 59-летняя женщина, а мужчина пенсионного возраста получил ранения.

В Зеленом Поле Ильиновской громады ранен человек и поврежден частный дом.

Под артобстрел попал и Нью-Йорк - там также известно об одном раненом и одном поврежденном доме.

Кроме того, поступила информация о поврежденном доме в Желанном Очеретинской громады.

"Вся Донетчина - это одна сплошная горячая точка, а особенно - прифронтовые громады. Поэтому еще раз прошу всех: не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь!", - призвал Филашкин.

Дополнение

Утром 6 июня Славянск, что в Донецкой области, атаковали вражеские дроны. Обошлось без пострадавших, есть повреждения.