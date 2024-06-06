Дрони рф вранці атакували Словʼянськ на Донеччині: є пошкодження
Київ • УНН
російські безпілотники атакували Слов'янськ в Донецькій області вранці, заподіявши шкоду приватному будинку і автомобілям, але обійшлося без жертв.
Сьогодні вранці Словʼянськ, що на Донеччині, атакували ворожі дрони. Обійшлось без постраждалих, є пошкодження, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН із посиланням на Слов'янську МВА.
"Один з них влучив у приватний будинок на вул. Аеродромній. Пошкоджені приватні автівки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив очільник громади.
Доповнення
російські війська минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Безпосередньо на житлові квартали армія рф скинула 10 бомб. Внаслідок ворожих атак четверо людей загинули, ще 14 отримали поранення, серед яких - трирічний хлопчик.