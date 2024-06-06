Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

Сегодня утром Славянск, что в Донецкой области, атаковали вражеские дроны. Обошлось без пострадавших, есть повреждения, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН со ссылкой на Славянскую МВА.

"Один из них попал в частный дом на ул. Аэродромной. Повреждены частные машины. К счастью, обошлось без жертв", - отметил глава общины.

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российские войска за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. непосредственно на жилые кварталы армия рф сбросила 10 бомб. В результате вражеских атак четыре человека погибли, еще 14 получили ранения, среди которых - трехлетний мальчик.