Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  12090 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  33430 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  45554 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  50968 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79404 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81791 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120065 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116745 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
5 июня 2024, 09:53  •  117536 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

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"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

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Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

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Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

российские беспилотники атаковали Славянск в Донецкой области утром, причинив вред частному дому и автомобилям, но обошлось без жертв.

Война •   •  8084 просмотра
Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Верховная Рада разрешила Государственной службе специальной связи закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд Сил обороны во время военного положения.

Война •   •  8532 просмотра
Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Служба безопасности Украины должна ввести санкции в отношении компаний Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые сотрудничают с подпавшими под санкции предприятиями с российскими корнями.

Экономика •   •  28211 просмотра
Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об ожиданиях относительно конференции по миру в Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня.

Война •   •  9824 просмотра
"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне возмущения общественности, заявляя, что тендер был подготовлен ранее, когда “энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей”.

Общество •   •  8169 просмотра
"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.

Общество •   •  41139 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.

Война •   •  9011 просмотра
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.

Экономика •   •  40790 просмотра
Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.

Война •   •  9311 просмотра
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.

Война •   •  10032 просмотра
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР