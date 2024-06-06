На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб

На фронте с начала суток по состоянию на 13:30 враг уже 20 раз пытался враг улучшить свои позиции на Покровском направлении. Также противник активизировался в районах Невского и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, с начала текущих суток до 13:30 уже произошло 44 боевых столкновений. По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Купянском направлении продолжаются боевые действия в районе Петропавловского. Другая активность врага здесь пока отсутствует.

На Лиманском направлении враг активизировался в районах Невского и Серебрянского леса. Боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении идут бои в районе Верхнекаменского. Всего за сегодня это уже третья атака, предыдущие две - успешно отбиты.

Также враг проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районе Ивановского. Ситуация контролируемая.

Уже 20 раз пытался враг улучшить свои позиции на Покровском направлении за сегодня. Сейчас продолжаются бои в районах Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.

На Ореховском направлении были отбиты две атаки врага.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

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