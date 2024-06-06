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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб

Сегодня на фронте произошло 44 боя, при этом противник активно пытается улучшить свои позиции на Покровском направлении.

Война •   •  6827 просмотра
На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб

Блокаду движения грузовиков на ПП "Рава-Русская" польские протестующие продлили до 7 июня - пограничники

Протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская-Хребенное" на украинско-польской границе до полуночи 7 июня, не позволяя грузовикам покинуть Украину.

Общество •   •  6208 просмотра
Блокаду движения грузовиков на ПП "Рава-Русская" польские протестующие продлили до 7 июня - пограничники

В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

Военно-воздушные силы Швейцарии провели учения, во время которых пилоты отработали маневры взлета и посадки истребителей на шоссе, возобновив подобные маневры в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и необходимостью повышения боеготовности.

Новости Мира •   •  4748 просмотра
В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признавал бы законное право на доступ к средствам контрацепции по всей стране.

Новости Мира •   •  4544 просмотра
Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Международные резервы Украины сократились на 7,9% до 39 млрд долларов по состоянию на 1 июня 2024 года через валютные интервенции Национального банка Украины для обеспечения стабильности обменного курса, выплат по долгам в иностранной валюте и выплат Международному валютному фонду, что частично компенсировалось поступлениями от размещения государственных облигаций в иностранной валюте и международных партнеров.

Экономика •   •  5837 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

В парламенте зарегистрирован законопроект № 11321 об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.

Общество •   •  7301 просмотра
Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

Финляндия не планирует размещать войска в Украине - президент Стубб

Финляндия не планирует размещать войска в Украине, но продолжит оказывать поддержку на основе соглашения о безопасности, подписанного с Украиной.

Война •   •  10333 просмотра
Финляндия не планирует размещать войска в Украине - президент Стубб

Зеленский и первая леди прибыли во Францию

Президент Зеленский и первая леди прибыли в Нормандию, Франция, для участия в важных мероприятиях и встречах, направленных на укрепление Украины, празднование 80-й годовщины высадки союзников.

политика •   •  9456 просмотра
Зеленский и первая леди прибыли во Францию

НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

Сейчас НАТО работает над вопросом миссии НАТО для Украины, чтобы обеспечить долгосрочную военную поддержку и приблизить Украину к членству в НАТО.

политика •   •  23061 просмотра
НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

Около 15% военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Еще есть возможность у большого количества людей уточнить свои данные, указал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин

Общество •   •  22419 просмотра
Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны