На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики предприняли шесть неудачных попыток улучшить свои позиции, а на Покровском сейчас продолжается пять боестолкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 58 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", - сообщили в Генштабе.

На Луганском направлении российские захватчики предприняли шесть неудачных попыток улучшить свои позиции. Кроме того, враг пытается действовать в районе Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки врага, в частности в районах Ивановского и Калиновки. За сегодня общее количество атак оккупантов возросло до четырех.

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений в районах Сокола, Евгеньевки, Калинового и Новоалександровки. Враг применяет авиацию. Количество атакующих действий врага возросло до 26.

"По предварительной информации сейчас потери россиян составляют 154 человека убитыми и ранеными. Уничтожен вражеский танк и пять ББМ, еще один танк и три боевые бронированные машины повреждены", - добавили в Генштабе.

В сводке также указано, что продолжается бой на Кураховском направлении. Еще один-в районе Урожайного на Времовском.

"Наконец, обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб