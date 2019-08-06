На пляжі сталася бійка з використанням ножів — один загиблий, троє травмовані

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Запорізькій області на пляжі одного з розважальних центрів між двома групами відпочивальників сталася бійка з використанням ножей та іншої зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.