На пляжі сталася бійка з використанням ножів — один загиблий, троє травмовані

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Запорізькій області на пляжі одного з розважальних центрів між двома групами відпочивальників сталася бійка з використанням ножей та іншої зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

Подія сталася 3 серпня на пляжі розважального центру "Сальвадор Далі" в Кирилівці Запорізької області.

"Між двома групами відпочиваючих виник словесний конфлікт, який перейшов згодом у бійку з використанням однією із сторін ножей та зброї. В результаті четверо мешканців Запорізької області отримали поранення різних ступенів тяжкості й були доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Працівниками поліції Запорізької області троє причетних до хуліганських дій і нанесення тяжких тілесних ушкоджень з використанням зброї відразу були затримані.

5 серпня зранку один із поранених чоловіків, 1990 р.н., від отриманих поранень помер у лікарні.

"Мелітопольській суд обрав міру запобіжного заходу для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю", - написав В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася масова бійка з ножовими пораненнями, одна людина загинула. 

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