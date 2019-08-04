У Чернівцях сталася масова бійка з ножовими пораненнями, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Увечері в суботу в одному зі спальних районів Чернівців виник конфлікт між п'ятьма чоловіками. Під час інциденту двоє його учасників отримали проникаючі ножові поранення та у тяжкому стані доставлені до реанімаційного відділення лікарні, де один з потерпілих внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.
Ще двоє потерпілих також отримали незначні тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.
За вказаним фактом слідчі розпочали три кримінальні провадження. Зокрема, два – за фактами умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень (частини 1 та 2 статті 121 Кримінального кодексу України), ще одне – за фактом вчинення хуліганства (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).
Працівники поліції затримали одного з учасників інциденту, який спричинив смертельні тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські здійснюють першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, чоловіка судитимуть за ножове поранення 16-річного юнака.