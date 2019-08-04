У Чернівцях сталася масова бійка з ножовими пораненнями, одна людина загинула

Ще двоє потерпілих також отримали незначні тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.

За вказаним фактом слідчі розпочали три кримінальні провадження. Зокрема, два – за фактами умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень (частини 1 та 2 статті 121 Кримінального кодексу України), ще одне – за фактом вчинення хуліганства (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).

Працівники поліції затримали одного з учасників інциденту, який спричинив смертельні тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські здійснюють першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, чоловіка судитимуть за ножове поранення 16-річного юнака.