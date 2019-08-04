В Черновцах произошла массовая драка с ножевыми ранениями, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вечером в субботу в одном из спальных районов Черновцов возник конфликт между пятью мужчинами. Во время инцидента двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из пострадавших в результате полученных телесных повреждений скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.
Еще двое пострадавших также получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.
По данному факту следователи начали три уголовных производства. В частности, два - по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений (части 1 и 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), еще одно - по факту совершения хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).
Сотрудники полиции задержали одного из участников инцидента, повлекшего смертельные телесные повреждения.
Сейчас полицейские осуществляют первоочередные следственные действия.
Напомним, мужчину будут судить за ножевое ранение 16-летнего юноши.