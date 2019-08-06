На пляже произошла драка с использованием ножей - один погибший, трое травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Запорожской области на пляже одного из развлекательных центров между двумя группами отдыхающих произошла драка с использованием ножей и другого оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
Событие произошло 3 августа на пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали" в Кирилловке Запорожской области.
"Между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший впоследствии в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Работниками полиции Запорожской области трое причастных к хулиганским действиям и нанесение тяжких телесных повреждений с использованием оружия сразу были задержаны.
5 августа утром один из раненых мужчин, 1990 г.р., от полученных ранений скончался в больнице.
"Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых - круглосуточный домашний арест без средств контроля", - написал Вячеслав Аброськин.
Напомним, в Черновцах произошла массовая драка с ножевыми ранениями, один человек погиб.