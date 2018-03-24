У центрі Львова на жінку впала брила льоду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На 38-річну жінку впала брила льоду на площі Ринок у Львові, внаслідок чого постраждала отримала гематому потиличної ділянки. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради, передає УНН.
"Як повідомили на "Гарячій лінії міста", сьогодні на пл.Ринок, 14 з даху будинку впала брила льоду. Жінка, 38 років, отримала гематому потиличної ділянки", - йдеться в повідомленні.
Від госпіталізації жінка відмовилася.
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Нагадаємо, у Київміськраді закликали балансоутримувачів якомога швидше розчистити покрівлі від бурульок і снігу, аби ліквідувати загрозу їх падінь.