На півночі Іраку затонув пором
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Влада Іраку заявила, що на півночі країни біля міста Мосул затонув пором. В результаті трагедії загинуло 54 людини, ще 28 пропали безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Згідно з інформацією видання, чиновники повідомили, що пором був перевантажений. Він затонув у річці Тигр, біля міста Мосул на півночі Іраку.
У виданні наголосили, що більшість жертв на судні - жінки та діти.
Нагадаємо, у річці Ніл на півночі Судану затонув човен зі школярами. В результаті трагедії загинуло 22 дитини.
Раніше УНН повідомляв, що число жертв в результаті аварії порому на річці Годавари на півдні Індії досягло 12 осіб.