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На півночі Іраку затонув пором

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Влада Іраку заявила, що на півночі країни біля міста Мосул затонув пором. В результаті трагедії загинуло 54 людини, ще 28 пропали безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

На півночі Іраку затонув пором

Згідно з інформацією видання, чиновники повідомили, що пором був перевантажений. Він затонув у річці Тигр, біля міста Мосул на півночі Іраку.

У виданні наголосили, що більшість жертв на судні - жінки та діти.

Нагадаємо, у річці Ніл на півночі Судану затонув човен зі школярами. В результаті трагедії загинуло 22 дитини. 

Раніше УНН повідомляв, що число жертв в результаті аварії порому на річці Годавари на півдні Індії досягло 12 осіб.

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