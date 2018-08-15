У Судані затонув човен: загинули понад 20 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На річці Ніл на півночі Судану затонув човен з школярами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Човен затонув в районі Бухейра провінції Ніл, і в ньому знаходилося більше 40 осіб. В результаті аварії загинули 22 школяра і жінка.
В якості причин інциденту називають несправність мотора човна, а також несприятливі погодні умови.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
На території Судану з 22 червня йдуть проливні дощі. 15 серпня через негоду в країні були скасовані заняття в школах.
Нагадаємо, в Егейському морі затонув човен, в якому ймовірно знаходилися 16 громадян Туреччини, які намагалися втекти на грецький острів Міділлі (Лесбос).