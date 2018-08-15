В Судане затонула лодка: погибло более 20 детей

Лодка затонула в районе Бухейра провинции Нил, и в ней находилось более 40 человек. В результате крушения погибли 22 школьника и женщина.

В качестве причин инцидента называют неисправность мотора лодки, а также неблагоприятные погодные условия.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

На территории Судана с 22 июня идут проливные дожди. 15 августа из-за непогоды в стране были отменены занятия в школах.



Напомним, в Эгейском море затонула лодка, в которой вероятно находились 16 граждан Турции, которые пытались убежать на греческий остров Мидилли (Лесбос).