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На півночі Індії селевий потік забрав 16 життів

На півночі Індії селевий потік забрав 16 життів

Київ • УНН

 • 198046 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Після сходження селевого потоку поряд з печерним індуїстським храмом у контрольованій Індією частині Кашміру щонайменше 16 осіб загинули. Ще 40 зникли безвісти. Про це інформує Xinhua, передає УНН.

Цитата

"Селевий потік обрушився на нижню частину печери Амарнатх", - заявив представник місцевої служби ліквідації наслідків стихійних лих.

Також він додав, що потужний потік зніс три громадські кухні біля святилища.

Деталі

Глава Національних сил реагування на стихійні лиха Атул Карвал повідомив про 16 загиблих.

"Підтверджена загибель 16 осіб. Близько 40 вважаються зниклими безвісти", - сказав Карвал.

Він зазначив, що рятувальні роботи проводять чотири загони NDRF - загалом понад 100 рятувальників. Усіх постраждалих відправили повітряним транспортом до лікарні.

Наголошується, що майже 15 тис. прочан були переведені у безпечні райони поблизу печерного храму.

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