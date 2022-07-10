На півночі Індії селевий потік забрав 16 життів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Після сходження селевого потоку поряд з печерним індуїстським храмом у контрольованій Індією частині Кашміру щонайменше 16 осіб загинули. Ще 40 зникли безвісти. Про це інформує Xinhua, передає УНН.
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"Селевий потік обрушився на нижню частину печери Амарнатх", - заявив представник місцевої служби ліквідації наслідків стихійних лих.
Також він додав, що потужний потік зніс три громадські кухні біля святилища.
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Глава Національних сил реагування на стихійні лиха Атул Карвал повідомив про 16 загиблих.
"Підтверджена загибель 16 осіб. Близько 40 вважаються зниклими безвісти", - сказав Карвал.
Він зазначив, що рятувальні роботи проводять чотири загони NDRF - загалом понад 100 рятувальників. Усіх постраждалих відправили повітряним транспортом до лікарні.
Наголошується, що майже 15 тис. прочан були переведені у безпечні райони поблизу печерного храму.
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