У США шторм пофарбував небо у зелений колір

Деталі

Як пояснили метеорологи, шторм відбувався у вечірню пору, саме багряні промені сонця, яке заходило, додали до звичайного синього кольору неба такий відтінок.

“Світло під високою грозовою хмарою виглядає блакитним через розсіювання краплями води. Коли ж синє світло зустрічається із червоним світлом призахідного сонця, воно виглядає зеленим, тому під час деяких гроз з’являється такий зеленуватий відтінок”, - сказав виданню Upi метеоролог AccuWeather Ісаак Лонглі.

Нагадаємо

Українські полярники показали фото перламутрових хмар – унікальне явище, яке нещодавно вони спостерігали над станцією "Академік Вернадський".

⚡️The sky turned green in the US state of South Dakota, after a strong storm. A video from social networks.



The US National Weather Service said the severe weather was part of a series of storms with winds exceeding 58 mph. pic.twitter.com/DUPqoJ4m0j

— Flash (@Flash43191300) July 6, 2022