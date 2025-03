В США шторм окрасил небо в зеленый цвет

Детали

Как объяснили метеорологи, шторм происходил в вечернее время, именно багровые лучи заходящего солнца придали к обычному синему цвету неба такой оттенок.

“Свет под высоким грозовым облаком выглядит голубым из-за рассеяния каплями воды. Когда же синий свет встречается с красным светом восходящего солнца, он выглядит зеленым, поэтому во время некоторых гроз появляется такой зеленоватый оттенок”, - сказал изданию Upi метеоролог AccuWeather Исаак Лонгли.

Напомним

Украинские полярники показали фото перламутровых облаков – уникальное явление, которое недавно они наблюдали над станцией "Академик Вернадский".

⚡️The sky turned green in the US state of South Dakota, after a strong storm. A video from social networks.



The US National Weather Service said the severe weather was part of a series of storms with winds exceeding 58 mph. pic.twitter.com/DUPqoJ4m0j

— Flash (@Flash43191300) July 6, 2022