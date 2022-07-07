В США шторм окрасил небо в зеленый цвет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Облачное небо приобрело необычный цвет во время вечерней грозы с молниями в американском штате Южная Дакота. Жители были поражены тем, как во время сильной грозы к вечеру небо, которое сначала имело обычный голубой оттенок, внезапно изменило свой цвет на зеленый. В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии и видео природного явления, передает УНН.
Детали
Как объяснили метеорологи, шторм происходил в вечернее время, именно багровые лучи заходящего солнца придали к обычному синему цвету неба такой оттенок.
“Свет под высоким грозовым облаком выглядит голубым из-за рассеяния каплями воды. Когда же синий свет встречается с красным светом восходящего солнца, он выглядит зеленым, поэтому во время некоторых гроз появляется такой зеленоватый оттенок”, - сказал изданию Upi метеоролог AccuWeather Исаак Лонгли.
Напомним
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⚡️The sky turned green in the US state of South Dakota, after a strong storm. A video from social networks.
The US National Weather Service said the severe weather was part of a series of storms with winds exceeding 58 mph. pic.twitter.com/DUPqoJ4m0j