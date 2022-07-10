На севере Индии селевой поток унес 16 жизней
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. После схода селевого потока рядом с пещерным индуистским храмом в контролируемой Индией части Кашмира по меньшей мере 16 человек погибли. Еще 40 пропали без вести. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.
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"Селевый поток обрушился на нижнюю часть пещеры Амарнатх", – заявил представитель местной службы ликвидации последствий стихийных бедствий.
Также он добавил, что мощный поток снес три общественные кухни у святилища.
Детали
Глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Атул Карвал сообщил о 16 погибших.
"Подтверждена гибель 16 человек. Около 40 числятся пропавшими без вести", - сказал Карвал.
Он отметил, что спасательные работы проводят четыре отряда NDRF – в общей сложности более 100 спасателей. Всех пострадавших отправили воздушным транспортом в больницу.
Отмечается, что почти 15 тыс. паломников были переведены в безопасные районы вблизи пещерного храма.
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