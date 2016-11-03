На підтримку української армії від платників Івано-Франківщини надійшло більше 155 млн грн
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 листопада. УНН. За 10 місяців платники податків Прикарпаття направили для сприяння обороноздатності України 155,5 млн грн військового збору, що на 29,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2015 року. Про це повідомляє УНН з посиланням Головне управління ДФС в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Зокрема, до таких доходів, крім заробітної плати інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться орендна плата, виграш в державну та недержавну грошову лотерею, купівля продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи.
Як повідомляє УНН, з початку року на підтримку української армії платники Кіровоградщини направили понад 99,2 млн грн.