В поддержку украинской армии от плательщиков Ивано-Франковской области поступило более 155 млн грн

Напомним, плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты, получающие доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты. Объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины. В частности, к таким доходам, кроме заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам, относятся арендная плата, выигрыш в государственную и негосударственную денежную лотерею, покупка и продажа движимого и недвижимого имущества, выплата дивидендов, переоформление наследства и другие доходы.

Как сообщает УНН, с начала года на поддержку украинской армии плательщики Кировоградской области направили более 99,2 млн грн.