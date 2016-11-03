В поддержку украинской армии от плательщиков Ивано-Франковской области поступило более 155 млн грн
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 ноября. УНН. За 10 месяцев налогоплательщики Прикарпатья направили для содействия обороноспособности Украины 155,5 млн грн военного сбора, что на 29,8 млн грн больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГФС в Ивано-Франковской области.
Напомним, плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты, получающие доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты. Объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины. В частности, к таким доходам, кроме заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам, относятся арендная плата, выигрыш в государственную и негосударственную денежную лотерею, покупка и продажа движимого и недвижимого имущества, выплата дивидендов, переоформление наследства и другие доходы.
Как сообщает УНН, с начала года на поддержку украинской армии плательщики Кировоградской области направили более 99,2 млн грн.