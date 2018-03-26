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На пенсії у березні спрямовано понад 30 млрд гривень

На пенсії у березні спрямовано понад 30 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. 23 березня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за березень. Про це повідомили у ПФУ, передає УНН.

“23 березня 2018 року, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат, Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за поточний місяць. На їх забезпечення спрямовано 30,5 млрд гривень”, — зазначили у фонді.

Нагадаємо, підвищені пенсії вже отримали 15,3 тисячі пенсіонерів-військовослужбовців на загальну суму понад 62 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що повернення трудових мігрантів пенсійного та передпенсійного віку на батьківщину і отримання ними пенсій в Україні матиме негативний вплив на економіку країни.

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