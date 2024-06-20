На окупованих територіях України росія нав'язує свою навчальну програму і забороняє все українське - Human Rights Watch

На окупованих територіях України російська влада забороняє українську мову та навчальну програму, натомість нав'язуючи російську систему освіти, поширює антиукраїнську пропаганду. Про це заявили правозахисники з організації Human Rights Watch, передає УНН.

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Правозахисники підкреслюють, що росія порушує норми права збройних конфліктів, які забороняють державі-окупанту вносити необґрунтовані зміни до законів, що діють на окупованій території, а також міжнародні стандарти прав людини, зокрема й щодо права на освіту.

Зокрема, окупаційна влада примусово змінює навчальну програму та вживає репресивних заходів до працівників закладів освіти, які відмовляються вносити ці зміни.

Human Rights Watch також встановила, що окупаційна влада погрожувала батькам, чиї діти продовжують навчатися за українською освітньою програмою дистанційно.

Росія не повинна позбавляти українських дітей права на освіту, що гарантована їм міжнародним правом. Вона має негайно припинити русифікацію системи освіти та її використання для ведення політичної пропаганди на окупованих територіях України - заявив заступник директора відділу прав дітей Human Rights Watch Білл Ван Есвельд

За оцінками українських експертів, на окупованих Росією територіях досі перебуває близько мільйона українських дітей шкільного віку.

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За даними, отриманими Human Rights Watch від Міністерства освіти і науки України, понад 62,400 дітей на окупованих територіях продовжують здобувати освіту в українських загальноосвітніх навчальних закладах дистанційно.

Правозахисники наголошують, що відповідно до законів війни, окупаційна влада зобов'язана відновити громадський порядок та надання послуг на окупованій території, зокрема забезпечити дітям можливість належним чином здобувати освіту.

Однак вона повинна дотримуватися норм законодавства, що діяли на цій території до окупації. А втім, всі ці норми росія грубо порушила після окупації частини України.

Для навчання за впровадженою на окупованих територіях України російською освітньою програмою використовуються підручники з історії, які виправдовують російське вторгнення та зображують Україну за нинішньої влади як "неонацистську державу". Також за цією програмою суворо обмежено викладання українською мовою - йдеться у звіті Human Rights Watch.

Окрім того, на окупованих територіях українські діти проходять військовий вишкіл в межах навчальної програми. Окрім того, від керівництва навчальних закладів вимагають надавати імена всіх учнів віком від 18 років, яких російська влада вважає придатними для призову в російські збройні сили.

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Також дослідники з’ясували, що окупаційна влада мститься всім, хто критикує вторгнення, зокрема й у закладах освіти.

Російська влада та уповноважені нею особи карали за дистанційне навчання або викладання за українською програмою та погрожували батькам штрафами, позбавленням батьківських прав та арештом, якщо вони не віддадуть своїх дітей до "російських" шкіл або якщо їхні діти навчаються за українською програмою дистанційно.

Крім того, щоб примусити українських вчителів працювати або передавати особові справи учнів та інші дані про заклади освіти, окупаційна влада застосовувала щодо них примусові заходи та тортури, затримувала їх та жорстоко з ними поводилася - заявили правозахисники з Human Rights Watch.

Доповнення

Окрім конкретних зловживань з боку окупаційної влади, повномасштабне вторгнення рф причинило низку негативних наслідків для української освітньої системи.

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Зокрема, це перешкоди для онлайн-навчання, дедалі більшу потребу учнів і вчителів у психологічній підтримці, а також труднощі для учнів з особливими потребами.

У звіті також йдеться про проблеми у застосуванні українською владою кримінального звинувачення у "колабораціонізмі" щодо українських освітян, які працювали під російською окупацією, попри те, що деякі вчителі були змушені робити це, щоб вижити.

Нагадаємо

У Центрі національного спротиву заявили, що на окупованих територіях Херсонської області російські казаки проводять у школах пропагандистські уроки під назвою "політінформація", розповідаючи дітям про "руський мір" і показуючи фільми, що прославляють росію.