На оккупированных территориях Украины российские власти запрещают украинский язык и учебную программу, вместо этого навязывая российскую систему образования, распространяют антиукраинскую пропаганду. Об этом заявили правозащитники из организации Human Rights Watch, передает УНН.

Детали

Правозащитники подчеркивают, что Россия нарушает нормы права вооруженных конфликтов, запрещающие государству-оккупанту вносить необоснованные изменения в законы, действующие на оккупированной территории, а также международные стандарты прав человека, в том числе и в отношении права на образование.

В частности, оккупационные власти принудительно меняют учебную программу и принимают репрессивные меры к работникам учебных заведений, которые отказываются вносить эти изменения.

Human Rights Watch также установила, что оккупационные власти угрожали родителям, чьи дети продолжают учиться по украинской образовательной программе дистанционно.

Россия не должна лишать украинских детей права на образование, гарантированное им международным правом. она должна немедленно прекратить русификацию системы образования и ее использование для ведения политической пропаганды на оккупированных территориях Украины - заявил заместитель директора отдела прав детей Human Rights Watch Билл Ван Эсвельд

По оценкам украинских экспертов, на оккупированных Россией территориях до сих пор находится около миллиона украинских детей школьного возраста.

Украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает: оккупанты завезли на ВОТ партию пропагандистских книг

По данным, полученным Human Rights Watch от Министерства образования и науки Украины, более 62,400 детей на оккупированных территориях продолжают получать образование в украинских общеобразовательных учебных заведениях дистанционно.

Правозащитники отмечают, что согласно к законам войны, оккупационная власть обязана восстановить общественный порядок и предоставление услуг на оккупированной территории, в частности обеспечить детям возможность должным образом получать образование.

Однако она должна соблюдать нормы законодательства, действовавшие на этой территории до оккупации. А впрочем, все эти нормы Россия грубо нарушила после оккупации части Украины.

Для обучения по внедренной на оккупированных территориях Украины российской образовательной программе используются учебники по истории, которые оправдывают российское вторжение и изображают Украину при нынешней власти как "неонацистское государство". Также по этой программе строго ограничено преподавание на украинском языке - говорится в отчете Хьюман Райтс Вотч.

Кроме того, на оккупированных территориях украинские дети проходят военную подготовку в рамках учебной программы. Кроме того, от руководства учебных заведений требуют предоставлять имена всех учащихся в возрасте от 18 лет, которых российские власти считают пригодными для призыва в российские вооруженные силы.

На оккупированной Херсонщине россияне планируют запустить классы для подготовки "полицаев" - Центр нацсопротивления

Также исследователи выяснили, что оккупационные власти мстят всем, кто критикует вторжение, в том числе и в учебных заведениях.

Российские власти и уполномоченные ею лица наказывали за дистанционное обучение или преподавание по украинской программе и угрожали родителям штрафами, лишением родительских прав и арестом, если они не отдадут своих детей в "российские" школы или если их дети учатся по украинской программе дистанционно.

Кроме того, чтобы заставить украинских учителей работать или передавать личные дела учащихся и другие данные о учебных заведениях, оккупационные власти применяли в отношении них принудительные меры и пытки, задерживали их и жестоко с ними обращались - обратились к правозащитникам Хьюман Райтс Вотч.

Дополнение

Кроме конкретных злоупотреблений со стороны оккупационных властей, полномасштабное вторжение рф причинило ряд негативных последствий для украинской образовательной системы.

Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления

В частности, это препятствия для онлайн-обучения, растущая потребность учащихся и учителей в психологической поддержке, а также трудности для учащихся с особыми потребностями.

В отчете также говорится о проблемах в применении украинскими властями уголовного обвинения в" коллаборационизме " в отношении украинских педагогов, которые работали под российской оккупацией, несмотря на то, что некоторые учителя были вынуждены делать это, чтобы выжить.

Напомним

В центре национального сопротивления заявили, что на оккупированных территориях Херсонской области российские казаки проводят в школах пропагандистские уроки под названием "политинформация", рассказывая детям о "русском мире" и показывая фильмы, прославляющие Россию.