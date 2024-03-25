Украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает: оккупанты завезли на ВОТ партию пропагандистских книг

российские оккупанты завезли в библиотеки временно оккупированных Скадовска, Геническа и Чаплинки партию пропагандистских книг из рязани. Зато украинские книги или сжигаются, или выбрасываются. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

"На временно оккупированные территории Херсонской области россияне завезли партию пропагандистских книг из Рязани. Традиционно большинство книг являются псевдоисторическими, ведь именно на фейковое видение истории ставит ставку кремль в своей пропаганде. Книги завезли в библиотеки Скадовска, Геническа и Чаплинки. Зато украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает их", - сообщают в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях враг запретил личному составу разговаривать с местными, если этого не требуют должностные обязанности.