На окупованій території Донеччини залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовими та загарбниками з чеченської республіки

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"На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території чеченської республіки. Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", - йдеться в повідомленні.

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На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.