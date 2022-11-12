На оккупированной территории Донетчины остаются напряженными отношения между мобилизованными военными и захватчиками из чеченской республики

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"На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории чеченской республики. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек", - говорится в сообщении.

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На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территорию религиозных организаций, учреждений образования и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.