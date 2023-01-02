На окупованій Херсонщині рашисти збирають інформацію про підприємців та вилучають в них товари – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На тимчасово-зайнятих територіях Херсонської області російські окупанти збирають інформацію про підприємців та вилучають в них товари разом з автомобільним транспортом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.
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“Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Водночас, на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.
Доповнення
Сьогодні, 2 січня, окупаційні війська рф вкотре обстріляли Херсонську область, а саме - центр Берислава. За попередньою інформацією, 5 цивільних отримали поранення, троє - у тяжкому стані.