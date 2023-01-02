В оккупированной Херсонской области рашисты собирают информацию о предпринимателях и изымают у них товары – Генштаб

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“Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары”, – говорится в сообщении.

Детали

В то же время, на Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

Дополнение

Сегодня, 2 января, оккупационные войска рф в очередной раз обстреляли Херсонскую область, а именно – центр Берислава. По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, трое – в тяжелом состоянии.