В оккупированной Херсонской области рашисты собирают информацию о предпринимателях и изымают у них товары – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты собирают информацию о предпринимателях и изымают у них товары вместе с автомобильным транспортом. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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“Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары”, – говорится в сообщении.
Детали
В то же время, на Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.
Дополнение
Сегодня, 2 января, оккупационные войска рф в очередной раз обстреляли Херсонскую область, а именно – центр Берислава. По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, трое – в тяжелом состоянии.