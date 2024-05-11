На окупованій Луганщині після удару загинули 3 людини, ще 8 були госпіталізовані
Київ • УНН
У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області внаслідок удару загинули 3 людини, ще 8 були госпіталізовані, зокрема, від мінно-вибухових травм та отруєння продуктами горіння.
На тимчасово окупованій Луганщині після удару 3 людини, ще 8 осіб перебувають у лікарні. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У результаті обстрілу в тимчасово окупованому рф місті Ровеньки Луганської області загинули 3 людини, ще 8 перебувають у лікарні. З них 6 отримали мінно-вибухові травми, а 2 – отруєння продуктами горіння. Серед постраждалих є підліток.
Інцидент призвів до матеріальних збитків: пошкоджено житлові будинки, сільгосптехніка та цивільні автомобілі.
На місці події працюють співробітники мнс та республіканського слідчого комітету.
Нагадаємо
Раніше було повідомлено, що на Луганщині в тимчасово окупованому місті Ровеньки після удару загорілася нафтобаза.
На Луганщині: у загарбаному окупантами місті горить нафтобаза10.05.24, 22:38 • 42492 перегляди