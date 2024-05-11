На оккупированной Луганщине после удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы

На временно оккупированной Луганщине после удара 3 человека, еще 8 человек находятся в больнице. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В результате обстрела во временно оккупированном рф городе Ровеньки Луганской области погибли 3 человека, еще 8 находятся в больнице. Из них 6 получили минно-взрывные травмы, а 2 - отравление продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток.

Инцидент привел к материальному ущербу: повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

На месте происшествия работают сотрудники мчс и республиканского следственного комитета.

Напомним

Ранее было сообщено, что на Луганщине во временно оккупированном городе Ровеньки после удара загорелась нефтебаза.

На Луганщине: в захваченном оккупантами городе горит нефтебаза