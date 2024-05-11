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На оккупированной Луганщине после удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы
Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области в результате удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы, в частности, от минно-взрывных травм и отравления продуктами горения.
Зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Харьковской области.
За день рф 26 раз обстреляла Сумскую область: есть пострадавшие и 1 погибшая
Силы террористической страны совершили 26 обстрелов в Сумской области, вызвав 139 взрывов. В результате агрессии ранены женщина и ребенок, бабушка которого погибла.
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы произошли в Харькове.
Враг атакует: ракетная опасность на Харьковщине и Полтавщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Харьковской и Полтавской областях.
В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения
Беспилотник в российском селе пролетарское белгородской области повредил 3 здания и 2 единицы техники на сельскохозяйственном предприятии, но никто из гражданских не пострадал.
На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ
В Харьковской области продолжаются активные оборонительные бои против российских войск, которые пытаются продвинуться вглубь украинской территории.
Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине
Военно-воздушные Силы Украины сообщили о вражеских запусках КАБ в Херсонской области.
В Донецкой области зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.
На Луганщине: в захваченном оккупантами городе горит нефтебаза
Во временно оккупированном рф городе Ровеньки Луганской области после обстрела горит нефтебаза.