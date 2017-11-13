На окремих АЗС зросла вартість пального - моніторинг цін

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 28,15 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 30,35, а ДП — в середньому 26,67 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 26,94 грн за літр, А-95 — 27,84 грн за літр, А-95+ — 29,28 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 26,04 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 25,62 грн за літр, А-95 — 26,10, А-95+ — 26,61 грн за літр та ДП — 23,97 грн за літр.

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Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,99 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,64 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,18 грн на літр.

Нагадаємо, за даними експертів ринку, АЗС зацікавлені в зниженні ціни на паливо не менше за водіїв.