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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78918 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

На Одеській трасі сталася ДТП з постраждалими: рух ускладнено

На Одеській трасі сталася ДТП з постраждалими: рух ускладнено

Київ • УНН

 • 29062 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На автодорозі Київ – Одеса сталася ДТП з постраждалими за участю вантажівки. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ, попередили у патрульній поліції Київської області, пише УНН.

Деталі

"Поблизу села Калинівка трапилась ДТП з потерпілими за участі двох транспортних засобів. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ", - йдеться у повідомленні.

На фото з місця події видно, що легковик "влетів" під вантажівку.

Вказано, що усі обставини події з’ясовуються.

Водіїв закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-листопаді в Україні сталося 170 972 ДТП, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 22 456 ДТП - з травмованими (-6,1%), у яких загинуло 2926 людей (-8,5%) та 27 296 людей отримали травми (-6,9%).

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