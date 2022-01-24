На Одеській трасі сталася ДТП з постраждалими: рух ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На автодорозі Київ – Одеса сталася ДТП з постраждалими за участю вантажівки. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ, попередили у патрульній поліції Київської області, пише УНН.
Деталі
"Поблизу села Калинівка трапилась ДТП з потерпілими за участі двох транспортних засобів. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ", - йдеться у повідомленні.
На фото з місця події видно, що легковик "влетів" під вантажівку.
Вказано, що усі обставини події з’ясовуються.
Водіїв закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.
Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-листопаді в Україні сталося 170 972 ДТП, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 22 456 ДТП - з травмованими (-6,1%), у яких загинуло 2926 людей (-8,5%) та 27 296 людей отримали травми (-6,9%).