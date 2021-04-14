На Одеській трасі фура врізалася у пішохідний міст, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На автодорозі Київ — Одеса водій на вантажівці Volvo в'їхав у пішохідний міст, є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані патрульної поліції у Київській області.
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ДТП сталася у селі Ксаверівка у Васильківському районі.
"Водій вантажівки Volvo в'їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані", - повідомили у поліції.
Як видно на фото з місця події, у вантажівки "знесло" дах кабіни водія.
На зазначеній ділянці тимчасово ускладнено рух. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.
Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.
Додамо
За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.