На Одеській трасі фура врізалася у пішохідний міст, є травмовані

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ДТП сталася у селі Ксаверівка у Васильківському районі.

"Водій вантажівки Volvo в'їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані", - повідомили у поліції.

Як видно на фото з місця події, у вантажівки "знесло" дах кабіни водія.

На зазначеній ділянці тимчасово ускладнено рух. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.

Додамо

За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.