На Одесской трассе фура врезалась в пешеходный мост, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На автодороге Киев - Одесса водитель на грузовике Volvo въехал в пешеходный мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные патрульной полиции в Киевской области.
Детали
ДТП произошло в селе Ксаверовка в Васильковском районе.
"Водитель грузовика Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста. Есть травмированные", - сообщили в полиции.
Как видно на фото с места происшествия, у грузовика "снесло" крышу кабины водителя.
На данном участке временно затруднено движение. На месте работают спасатели, медики и следователи.
Патрульные полицейские занимаются регулированием движения.
Добавим
По данным МВД, за 2020 год в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.