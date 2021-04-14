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На Одесской трассе фура врезалась в пешеходный мост, есть травмированные

На Одесской трассе фура врезалась в пешеходный мост, есть травмированные

Киев • УНН

 • 34109 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На автодороге Киев - Одесса водитель на грузовике Volvo въехал в пешеходный мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные патрульной полиции в Киевской области.

Детали

ДТП произошло в селе Ксаверовка в Васильковском районе.

"Водитель грузовика Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста. Есть травмированные", - сообщили в полиции.

Как видно на фото с места происшествия, у грузовика "снесло" крышу кабины водителя.

На данном участке временно затруднено движение. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Патрульные полицейские занимаются регулированием движения.

Добавим

По данным МВД, за 2020 год в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.

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