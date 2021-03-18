На Одещині зникла неповнолітня дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Подільське районне управління поліції в Одеській області розшукує неповнолітню дівчинку. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції.
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Зауважують, що наразі невідоме місце знаходження Скорич Тетяни, 2007 року народження, яка напередодні пішла з дому в селі Любомирка та до теперішнього часу додому не повернулася.
Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, довге темне волосся.
Була одягнена: в куртку бежевого кольору, сірі спортивні штани, світлі кросівки з сердечками.
“Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо повідомити до Подільського райуправління поліції за номерами (04862)420-20,
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