На Одещині зникла безвісти неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Одеській області розшукується зникла безвісти дівчина 2003 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Ізмаїльським відділом поліції розшукується неповнолітня Мельніченко Ніколь Вадимівна, 2003 р.н., яка 27 серпня поточного року пішла з дому в невідомому напрямку і досі не повернулася", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: зріст 160-165 см, середньої статури, волосся темне, очі карі.
Була одягнена в сарафан білого кольору та чорні шльопанці.
Нагадаємо, також в Одеській області зник безвісти підліток 2004 року народження.