В Одесской области пропала без вести несовершеннолетняя

"Измаильским отделом полиции разыскивается несовершеннолетняя Мельниченко Николь Вадимовна, 2003 г.р., которая 27 августа текущего года ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета в сарафан белого цвета и черные шлепанцы.

Напомним, также в Одесской области пропал без вести подросток 2004 года рождения.