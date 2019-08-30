В Одесской области пропала без вести несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Одесской области разыскивается пропавшая без вести девушка 2003 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Измаильским отделом полиции разыскивается несовершеннолетняя Мельниченко Николь Вадимовна, 2003 г.р., которая 27 августа текущего года ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.
Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Была одета в сарафан белого цвета и черные шлепанцы.
Напомним, также в Одесской области пропал без вести подросток 2004 года рождения.