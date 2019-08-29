На Одещині зник неповнолітній хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Одеській області зник безвісти підліток 2004 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Київським відділом поліції в Одесі ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження Хороших Максима Костянтиновича, 2004 року народження, який 28 серпня 2019 року близько восьмої години ранку пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: худорлявої статури, зріст 168-170 см, очі карі, волосся коротке, світло-русяве, на лівому передпліччі є шрам.
Одягнений: світло-сіра футболка, чорні шорти, червоний картуз з нашивкою у вигляді бика, блакитні капці.
Нагадаємо, у Миколаєві безвісти зник хлопець 2005 року народження.