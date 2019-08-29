В Одесской области пропал несовершеннолетний парень

"Киевским отделом полиции в Одессе ГУНП в Одесской области устанавливается местонахождение Хороших Максима Константиновича, 2004 года рождения, который 28 августа 2019 года около восьми часов утра ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Приметы: худощавого телосложения, рост 168-170 см, глаза карие, волосы короткие, светло-русые, на левом предплечье есть шрам.

Одет: светло-серая футболка, черные шорты, красный картуз с нашивкой в виде быка, голубые тапочки.

Напомним, в Николаеве без вести пропал парень 2005 года рождения.