У Миколаєві зник неповнолітній хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Миколаєві безвісти зник хлопець 2005 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Корабельним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження Федана Олександра Геннадійовича 2005 року народження, який 26 серпня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: худорлявої статури, волосся русяве, очі світлі.
Був одягнений у футболку темно-синього кольору, велосипедні шорти, коричневе взуття.
Нагадаємо, в Овруцькому районі Житомирської області зник безвісти 13-річний хлопчик.
Також повідомлялось, що на Запоріжжі поліцейські розшукують неповнолітню, яка залишила школу-інтернат в місті Бердянськ та зникла.