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У Миколаєві зник неповнолітній хлопець

У Миколаєві зник неповнолітній хлопець

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Миколаєві безвісти зник хлопець 2005 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Корабельним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження Федана Олександра Геннадійовича 2005 року народження, який 26 серпня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: худорлявої статури, волосся русяве, очі світлі.

Був одягнений у футболку темно-синього кольору, велосипедні шорти, коричневе взуття.

Нагадаємо, в Овруцькому районі Житомирської області зник безвісти 13-річний хлопчик.

Також повідомлялось, що на Запоріжжі поліцейські розшукують неповнолітню, яка залишила школу-інтернат в місті Бердянськ та зникла. 

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