На Житомирщині зник малолітній хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Овруцькому районі Житомирської області зник безвісти 13-річний хлопчик. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 26 серпня пішов з дому та не повернувся житель Овруччини Іван Мошківський.
Хлопець родом із села Великих Мошків Овруцького району. Про те, що підліток залишив домівку, до поліції повідомила його мати. На даний час місце знаходження Івана невідоме.
Прикмети хлопця: зріст 160-165 см, худорлявий, на вигляд 13-ти років.
Був одягнений у світлі шорти, оранжеву футболку та резинові капці кольору хакі.
Нагадаємо, у Запорізській області зникла безвісти дівчина 2003 року народження.
Також повідомлялося, що у Херсонській області зник безвісти хлопчик віком сім років.