На Херсонщині зник семирічний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Херсонській області зник безвісти хлопчик віком сім років. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
“Білозерським відділенням поліції розшукується малолітній Шульга Олексій Сергійович, 25.03.2012 р.н., який проживає у Херсонській області, Білозерський район, с. Інгулець. 19.08.2019 року, близько 19:00, він пішов з дому. Наразі його місцезнаходження невідоме”, — йдеться в повідомленні.
Прикмети: на вигляд 6-7 років, зріст 120-125 см, худорлявої статури, волосся світле, коротко стрижене, очі блакитні, губи повні.
Був одягнений у майку сірого кольору, нижня білизна (у вигляді шортів) спереду із зображенням долара США, ззаду бірюзового кольору, гумові капці синього кольору.
Нагадаємо, розшукується житель села Кожухів Літинського району Вінницької області, який в травні поточного року поїхав на заробітки до столиці та зник у кінці липня.